Скаут о Кадейкине: когда «Салават» брал Кемппайнена, тоже говорили, что дуболом

Скаут «Салавата Юлаева» Константин Крылов прокомментировал переход в клуб нападающего Александра Кадейкина в результате обмена с «Локомотивом».

«Он большой. Трудолюбивый парень, хороший человек. У него хорошие руки, хорошая голова. Центр для второго звена? С моей точки зрения – да, только его надо правильно использовать. Потому что у него было два очень хороших сезона, когда он играл с неплохими игроками в Мытищах, а потом… Я бы сказал, что он потерял в СКА. Это было колоссальной ошибкой, ему надо было уезжать в «Детройт Ред Уингз», когда звали. Но он согласился на переход в СКА, а там получилось прозябание. Это такого типа игрок, которого надо использовать с хорошими крайними нападающими. Он мощный и быстрый для того, чтобы поддерживать хороших игроков. У него есть определённые проблемы с катанием, но вперёд бежит неплохо.

Вообще, это дело тренера. К тому же я не думаю, что мы имеем уже окончательный состав. На сегодня я вижу его в звене с Ткачёвым. Думаю, они будут друг друга хорошо дополнять. Это, конечно, только на бумаге, но мне кажется, что это будет хорошее сочетание. Потому что Ткачёв очень манёвренный, быстрый, но маленький, а Кадейкин очень физически сильный. Когда он был помоложе, пока его не стали использовать просто как большого игрока третьего-четвёртого звена, он был умницей. Он никогда не был туповатым хоккеистом, а в Ярославле ему отводили роль просто большого игрока. Мы его обменяли и сейчас не давать ему шанс играть с креативными атакующими нападающими будет большой ошибкой, тогда его и не надо было брать. Это не Артюхин, не Каблуков, он игровик.

С моей точки зрения, у нас сейчас есть два центра, они не суператакующие игроки, но они достаточно хороши, чтобы быть центральными в первых двух звеньях. Вспомните, когда мы брали Кемппайнена тоже были разговоры, что берём дуболома, который будет играть в третьем-четвёртом звене. Но он доказал, что может играть в первом, и играть результативно. Центральная ось укомплектована? Линия центральных нападающих никогда не бывает укомплектована, если у вас нет Кросби и Малкина», — цитирует Крылова «Спорт Бизнес Online».