Тротц — об Овечкине: не только у Алекса есть шанс, он есть у всех нас

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился ожиданиями от решающего матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-3 в серии). Матч состоится завтра, 24 мая, начало встречи — в 03:00 мск.

«Я обязан использовать всех игроков. Но всё будет определяться ситуацией. У некоторых ребят есть отведённые им роли в спецбригадах. Есть игровые ситуации, в которых одни очевидно сильнее других. Нам придётся подстраиваться под игру. Это означает, что необязательно все тройки будут выходить на лёд поочередно, но работа точно найдётся для всех.

В идеале, если в матче немного удалений, хотелось бы положиться на все четыре звена, насколько это возможно. Но в эти планы всегда вмешивается дробление матча на мини-отрезки. Телевизионные тайм-ауты, отслеживание матчапов и тому подобные вещи. Периодически возникающие большинство и меньшинство дробят игру ещё сильнее. Поэтому игровое время будет выдаваться, исходя в первую очередь из ситуации, без оглядки на то, чья сейчас очередь.

Седьмой матч — большой шанс для Овечкина? Не только у Алекса есть шанс. Он есть у всех нас», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.