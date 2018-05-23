Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин может перейти в «Коламбус»

«Коламбус Блю Джекетс» может подписать контракт с вратарём «Лугано» и сборной Латвии Элвисом Мерзликиным, информирует журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

В данный момент игрок находится в Лос-Анджелесе у своего агента Стивена Котловица. Со швейцарским клубом у него действующий контракт, рассчитанный ещё на один сезон. Генеральный менеджер «Лугано» заявил, что клуб не планирует отпускать игрока, даже если он обратится к ним с этой просьбой.

24-летний Мерзликин был задрафтован «мундирами» в 2014 году под общим 76-м номером в третьем раунде. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом Швейцарии, проведя в плей-офф 18 матчей, в которых отражал 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2.17. За сборную Латвии на прошедшем чемпионате мира сыграл 6 матчей, в которых отражал 94% бросков при коэффициенте надёжности 1.5.