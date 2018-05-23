Голкиперу «Анахайма» удалили фрагмент кости из руки

Голкипер «Анахайм Дакс» Райан Миллер перенёс операцию на левой руке, сообщает официальный сайт клуба. 37-летнему хоккеисту удалили фрагмент кости из кисти.

Ожидается, что восстановление американского вратаря займёт не менее шести недель. Контракт Миллера с годовой зарплатой в $ 2 млн рассчитан до следующего лета. В минувшем сезоне Миллер провёл 28 матчей, в которых одержал 14 побед при проценте отражённых бросков 92,8 и коэффициенте надёжности 2,35.

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