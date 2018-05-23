Купер — о плане: первый период матча №5 повторить трижды, и всё будет в порядке

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от решающего матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-3 в серии). Матч состоится завтра, 24 мая, начало встречи — в 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«План на игру? Первый период матча №5, повторить его трижды, и всё будет в порядке. На этой стадии серии все друг друга знают наизусть. Сейчас всё свелось к тому, у кого сильнее воля. Соперник доставляет шайбу в те зоны, где случаются всякие разные вещи, а мы — нет. Такое впечатление, что всякий раз, когда мы бросаем, шайба либо летит мимо, либо блокируется. Нам нужно быть лучше», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.