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Тротц — о «Вегасе»: предыстории нет, лидеров нет — поразительная история

Тротц — о «Вегасе»: предыстории нет, лидеров нет — поразительная история
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал выход «Вегас Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли.

«Нет ничего сплочённее коллектива на первый год существования, потому что у них нет никакой предыстории. Лидеров как таковых нет. Никто не знает, где жить. Все эти вещи стимулируют общение. К сожалению, в Лас-Вегасе произошла трагедия (массовая стрельба в октябре — Прим. «Чемпионата»), которая сплотила их ещё больше. И у них очень глубокий состав. Но они проделали потрясающую работу. Это поразительная история», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

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