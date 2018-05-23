Тротц — о «Вегасе»: предыстории нет, лидеров нет — поразительная история

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал выход «Вегас Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли.
«Нет ничего сплочённее коллектива на первый год существования, потому что у них нет никакой предыстории. Лидеров как таковых нет. Никто не знает, где жить. Все эти вещи стимулируют общение. К сожалению, в Лас-Вегасе произошла трагедия (массовая стрельба в октябре — Прим. «Чемпионата»), которая сплотила их ещё больше. И у них очень глубокий состав. Но они проделали потрясающую работу. Это поразительная история», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.
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