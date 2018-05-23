«Тампа-Бэй» — лучший клуб в истории НХЛ по игре в седьмых матчах

Завтра, 24 мая, состоится седьмой матч финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лайтнинг» подходят к решающей встрече противостояния с лучшим процентом побед в седьмых матчах за всю историю НХЛ. «Молнии» выиграли пять из семи решающих встреч (71,4%), в том числе и у «Калгари Флэймз» в финале Кубка Стэнли-2004. В отличие от «Вашингтона», никогда не добиравшегося до счёта 3-3 в финале Востока, «Тампа» четырежды решала судьбу трофея Принца Уэльского в седьмой встрече и дважды забирала трофей. Это произошло в сезоне-2003/04 («Филадельфия Флайерз», 2:1) и в сезоне-2014/15 («Нью-Йорк Рейнджерс», 2:0). При этом стоит отметить, что свой последний на данный момент седьмой матч «Тампа» проиграла (сезон-2015/2016, «Питтсбург Пингвинз», 1:2).

В свою очередь «Кэпиталз» — худший клуб по игре в решающих встречах (4 победы при 11 поражениях).

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