Экс-хоккеист сборной Швеции, обвинённый в изнасилованиях, частично оправдан

Известный шведский хоккеист, чьё имя неизвестно из-за нюансов следствия, освобождён из-под стражи спустя неделю после задержания.



Ранее сообщалось, что игрок помещён под арест по подозрению в изнасиловании близкой знакомой. Случаи насилия якобы были неоднократными. Но спустя неделю он был освобождён, с него сняты обвинения в сексуальных преступлениях, однако следствие по-прежнему имеет вопросы к подозреваемому, поэтому судебный процесс продолжается.

«К сожалению, я не могу разговаривать сейчас», — ответил экс-игрок сборной Швеции на вопрос издания Expressen.

Имя хоккеиста держится в строжайшей тайне, на суде он был облачён в специальную простынь. Шведские СМИ отмечают, что речь идёт об одном из самых известных хоккеистов в истории «Тре Крунур», который долгое время выступал за границей.

Фото: Expressen.se