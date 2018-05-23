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Лайне готов к переговорам с «Виннипегом» о долгосрочном контракте

Лайне готов к переговорам с «Виннипегом» о долгосрочном контракте
Хоккей / НХЛ

Финский нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне выразил готовность начать переговоры с клубом о подписании долгосрочного соглашения.

TSN сообщает, что Лайне, контракт которого истекает в 2019 году, доволен условиями в клубе и ждёт шагов от менеджмента «Джетс». Предыдущее соглашение было подписано в 2016 году сроком на три сезона. Патрик зарабатывает около $ 925 тыс. в год, ещё $ 850 тыс. могут быть выплачены в виде бонусов. Теперь финский форвард рассчитывает на длительный контракт с более благоприятными финансовыми условиями.

В 82 матчах минувшего регулярного сезона НХЛ Лайне набрал 70 (44+26) очков. В плей-офф он сыграл 17 матчей и записал в свой актив 12 (5+7) результативных баллов.

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