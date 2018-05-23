«Барыс» подписал контракт с 21-летним нападающим из USHL Панюковым

Хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о подписании контракта с молодым казахстанским нападающим Кириллом Панюковым. Двустороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года.



В минувшем сезоне Панюков выступал за команду «Су-Фолс Стэмпид» (Sioux Falls Stampede) в USHL. В 56 матчах регулярного чемпионата Кирилл набрал 33 (14+19) очка, в 3 играх плей-офф забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

В дебютном сезоне КХЛ-2016/17 уроженец Астаны провёл за «Барыс» 55 матчей и набрал 7 (3+4) очков.