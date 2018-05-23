Чернышенко: «Ак Барс» — ЦСКА — первый матч сезона-2018/19, старт — 1-го сентября

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о том, когда пройдёт матч за Кубок открытия, а также, какие команды примут в нём участие.

«Ак Барс» — ЦСКА — первый матч регулярного чемпионата в новом сезоне, старт 1 сентября», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Последний раз регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги начинался в сентябре, а не в августе четыре года назад. 3 сентября 2014 года матч открытия провели магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо».