Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Чернышенко: «Ак Барс» — ЦСКА — первый матч сезона-2018/19, старт — 1-го сентября

Чернышенко: «Ак Барс» — ЦСКА — первый матч сезона-2018/19, старт — 1-го сентября
Хоккей / КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о том, когда пройдёт матч за Кубок открытия, а также, какие команды примут в нём участие.

«Ак Барс» — ЦСКА — первый матч регулярного чемпионата в новом сезоне, старт 1 сентября», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Последний раз регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги начинался в сентябре, а не в августе четыре года назад. 3 сентября 2014 года матч открытия провели магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо».

Рейтинг клубов КХЛ: рост «Трактора», «Спартака» и «Амура», падение «Адмирала»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент