«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: стал известен состав «столичных» на 7-й матч серии

Завтра, 24 мая, состоится седьмой матч финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи запланировано на 03:00 мск.

Стал известен состав «столичных» на предстоящий матч, тренерский штаб во главе с Барри Тротцем не внёс каких-либо изменений по сравнению с предыдущей встречей серии.

Вратарь: Холтби.

Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов, Уилсон;

Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;

Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;

Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.