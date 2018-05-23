«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: стал известен состав «столичных» на 7-й матч серии

Завтра, 24 мая, состоится седьмой матч финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи запланировано на 03:00 мск.
Стал известен состав «столичных» на предстоящий матч, тренерский штаб во главе с Барри Тротцем не внёс каких-либо изменений по сравнению с предыдущей встречей серии.
Вратарь: Холтби.
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов, Уилсон;
Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.
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