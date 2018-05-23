Сушинский: заявление о тренере «Авангарда» будет в начале следующей недели

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, как ведётся поиск главного тренера для команды в предстоящем сезоне.

«Журналисты рождают слухи вокруг нового тренера «Авангарда» и сами опровергают. Вы всё узнаете из официального заявления в конце этой недели или в начале следующей. У нас есть узкий круг кандидатов на пост главного тренера. Критерии? Это должен быть лидер, умеющий выигрывать и в которого поверит команда. Вся эта ситуация тормозит селекцию, но не хочется брать кого попало. Сейчас мы консультируемся с Дмитрием Рябыкиным. Работу ведёт генеральный менеджер и группа скаутов. Борьбы со СКА и ЦСКА за игроков я пока не ощутил», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.