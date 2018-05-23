Президент КХЛ: готовы рассмотреть обращение о прощальной игре Ягра в «Авангарде»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в лиге готовы рассмотреть возможное заявление омского «Авангарда» о прощальном матче Яромира Ягра.
«Заполняемость арен — 10% в рейтинге, спортивный результат — 30%. У «Северстали» был скачок за счёт того, что команда попала в плей-офф. Что касается «Адмирала», то нужно смотреть, изучить все данные.
Фэйр-плей — внешний аудит, нанимаются консультанты, которые будут работать с документацией, потом будем сравнивать сопоставимы параметры. Информация будет конфиденциальна. Это не карательный орган, а он будет помогать.
Прощальный матч Ягра в «Авангарде»? Официального обращения я не видел от клуба. Если будет — мы рассмотрим», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Рейтинг клубов КХЛ: рост «Трактора», «Спартака» и «Амура», падение «Адмирала»