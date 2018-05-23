Третьяк: всё идёт к тому, что Илья Воробьёв подпишет контракт со сборной России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о высокой доле вероятности утверждения Ильи Воробьёва на посту главного тренера национальной сборной. До этого специалист был исполняющим обязанности наставника.

«Всё идёт к тому, что подпишем контракт с Воробьёвым, срок соглашения обсуждаем», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной России Воробьёв работал на чемпионате мира—2018, который команда завершила на стадии 1/4 финала.