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Бывший тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман вошёл в тренерский штаб «Торпедо»

Бывший тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман вошёл в тренерский штаб «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Тренерский состав ХК «Торпедо» пополнил шведский специалист Фредрик Стиллман, рассказал корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Ерыкалову председатель правления «Торпедо» Дмитрий Сватковский.

Стиллман начал тренерскую деятельность в 2003 году, войдя в штаб ХВ-71. Проработав два сезона, шведский специалист стал генеральным менеджером родного клуба, пробыв на этой должности с 2005 по 2014 год. В сезоне-2014/15 Стиллман снова стал одним из тренеров ХВ-71, но уже следующий чемпионат начал в КХЛ, перейдя в тренерский штаб «Адмирала». Во Владивостоке Стиллман трудился три неполных сезона, а в октябре 2017-го возглавил команду после ухода в отставку Александра Андриевского. В конце декабря Стиллман покинул «Адмирал» и доработал сезон в тренерском штабе ХК «Сочи».

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