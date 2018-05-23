Сватковский: после прихода Немировски «Торпедо» не станет командой одного агента

Председатель правления ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский рассказал о задачах нижегородского клуба на следующий сезон.

«Задача «Торпедо» на следующий сезон – выход в плей-офф. Мы будем ориентироваться на игроков, недооценённых с точки зрения рыночной стоимости. У нас амбициозный тренерский штаб, поэтому считаем, что вектор развития будет таким. Такой ситуации, что после прихода Немировски «Торпедо» станет командой одного агента, не будет. У нас есть корпоративные правила. Мы это обсуждали. Если игроки будут попадать под определённые критерии, такие как скорость, мышление и так далее, мы их пригласим. Нас интересует спортивный потенциал, а не принадлежность к тому или иному агенту. Мы должны наладить социальный лифт из «Чайки» и «Сарова» в главную команду. Есть игроки, которые способны усилить «Торпедо», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.