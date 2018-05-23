Нижегородское «Торпедо» планирует строительство новой арены

Председатель правления нижегородского «Торпедо» Дмитрий Сватковский рассказал о планах нижегородского клуба на строительство новой арены.

«Мы посмотрели опыт проведения матча на открытом воздухе в Хельсинки. Нас эта идея интересует. Мы обсуждали её с Чернышенко. В Нижнем Новгороде любят на хоккей и ходят на него. Сейчас мы подходим к идее строительства новой хоккейной арены. Мы закладываем это в стратегию развития региона. Один из вариантов финансирования — государственно-частное партнёрство. При Шанцеве была другая экономическая ситуация в стране. Пока идёт проработка, так что по датам сказать что-то не могу. В ближайший месяц может появиться конкретика по новой ледовой арене", — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.