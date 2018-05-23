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Евгений Малкин присутствует на вечере закрытия КХЛ

Евгений Малкин присутствует на вечере закрытия КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин присутствует на церемонии закрытия сезона-2017/18 Континентальной хоккейной лиги.

Команда Малкина вылетела из Кубка Стэнли после проигрыша «Вашингтон Кэпиталз» (2-4) в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи в девяти матчах Кубка Стэнли. Российский хоккеист пропустил несколько матчей из-за повреждения. Из-за этого он не приехал на чемпионат мира 2018 года в Дании.

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