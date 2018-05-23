Защитник Илья Любушкин подписал двусторонний контракт с «Аризоной» на один год

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» подписал соглашение с российским защитником Ильёй Любушкиным, о чём сообщил на официальном сайте. Контракт носит двусторонний характер, его срок — один год.

«Мы рады подписать Илью на годичный контракт. Любушкин — крепкий физически защитник, хорошо катается и эффективно распоряжается шайбой», — сказал генеральный менеджер «Койотс» Джон Чайка.



Отмечается, что, в соответствии с клубной политикой «Аризоны», условия контракта не разглашаются.

В минувшем сезоне 24-летний игрок обороны в 59 матчах КХЛ набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+14».