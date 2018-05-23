Павел Дацюк получил специальную премию КХЛ «Сириус»

КХЛ учредила специальную награду, которую на Церемонии вручил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Обладателем приза «Сириус» стал капитан питерского СКА Павел Дацюк как единственный в мире обладатель четырех титулов – обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Дацюк принял участие в 37 матчах, записав на свой счёт 35 (8+27) очков при показателе полезности "+6" и 8 минутах штрафного времени. В плей-офф-2018 форвард в 15 играх заработал 7 (4+3) баллов при показателе полезности "+3". Дацюк выиграл со СКА кубок Гагарина в 2017 году.