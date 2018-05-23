Президент «Ак Барса» Наиль Маганов признан лучшим руководителем сезона в КХЛ

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов признан лучшим руководителем КХЛ по итогам сезона-2017/18. Он получил приз имени Валентина Сыча. Награда вручается самым успешным хоккейным менеджерам с 1998 года.

Казанский клуб под его руководством завершил сезон с Кубком Гагарина. Наганов трудится в «Ак Барсе» с 2016 года.

До этого лишь однажды руководитель «Ак Барса» назывался лучшим в российском хоккее, в сезоне-2005/06 награда досталась Шафагату Тахаутдинову.