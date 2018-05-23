КХЛ вручила призы самым результативным игрокам сезона-2017/18

На церемонии закрытия сезона-2017/18 были вручены призы самым результативным игрокам минувшего чемпионата.

Лучший бомбардир — нападающий СКА Илья Ковальчук. На его счету 63 (31+32) результативных балла. 35-летний форвард в следующем сезоне собирается выступать в НХЛ.

Лучший снайпер — Найджел Доус, выступавший за «Барыс». На его счету — 35 заброшенных шайб. В следующем сезоне Доус будет защищать цвета «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Самый результативный защитник — игрок обороны «Салавата Юлаева» Филип Ларсен. В его активе — 38 (11+27) очков.