Павел Францоуз — лучший вратарь КХЛ сезона-2017/18

Голкипер Павел Францоуз, в минувшем сезоне выступавший за челябинский «Трактор», признан лучшим вратарём КХЛ сезона-2017/18.
27-летний Францоуз отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. В следующем сезоне Павел будет выступать за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш».
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