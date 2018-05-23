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Павел Францоуз — лучший вратарь КХЛ сезона-2017/18

Павел Францоуз — лучший вратарь КХЛ сезона-2017/18
Хоккей / КХЛ

Голкипер Павел Францоуз, в минувшем сезоне выступавший за челябинский «Трактор», признан лучшим вратарём КХЛ сезона-2017/18.

27-летний Францоуз отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. В следующем сезоне Павел будет выступать за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш».

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