Зинэтула Билялетдинов — лучший тренер КХЛ сезона-2017/18

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, завоевавший с командой Кубок Гагарина, признан лучшим по итогам сезона-2017/18.

Билялетдинов стал первым наставником, трижды завоевавшим главный трофей Континентальной хоккейной лиги с одной командой.



63-летний специалист выигрывал Кубок Гагарина, руководя «Ак Барсом» в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2017/18. Билялетдинов повторил рекорд Олега Знарка — единственного специалиста, имевшего в активе три выигранных кубка.

Кроме того, с учётом чемпионатов России, Билялетдинов стал пятикратным чемпионом страны в качестве тренера (2000, 2006, 2009, 2010, 2018).