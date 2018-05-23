Виталий Кравцов — лучший новичок КХЛ сезона-2017/18

КХЛ определила победителя приза имени Алексея Черепанова, который вручается лучшему новичку сезона.



Им стал нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. 18-летний форвард сыграл в плей-офф КХЛ 16 матчей, набрав 11 (6+5) очков при показателе полезности «-1» и восьми минутах штрафного времени. В конце апреля Кравцов стал победителем Кубка АЛРОСА–2018 в составе олимпийской сборной России.

Гатиятулин — лучший, а Кравцов — суперзвезда. За что можно любить «Трактор» Челябинский клуб как никто другой в лиге заслужил кубок Гагарина.