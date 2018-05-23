Трямкин и Кагарлицкий вошли в символическую сборную КХЛ минувшего сезона

Стали известны обладатели приза «Золотой шлем», который вручается символической сборной сезона КХЛ. Она состоит из шести хоккеистов разных амплуа.
В список вошли голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз, защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин, игрок обороны столичного ЦСКА Богдан Киселевич, а также нападающие петербургского СКА Никита Гусев, казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу и череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий.
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