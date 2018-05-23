Билялетдинов: у меня давно руки чесались взять приз лучшему тренеру

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями от вручения приза лучшему тренеру сезона и рассказал, что стоит за победами команды. Награду наставнику «Ак Барса» вручил советский хоккеист олимпийский чемпион Станислав Петухов, благодаря которому Билялетдинов пришёл в хоккей.



«Вдвойне приятно получить приз от человека, который привёл меня в хоккей. Хочу сказать ему слова благодарности, потому что он много сделал не только для меня, для многих людей. Станислав Афанасьевич работал очень хорошо, помогал ребятам, чтобы они росли, приходили в хоккей.



Приз, который я получил… Честно говоря, у меня давно руки чесались получить его. Сейчас очень много хороших молодых тренеров, и мне приятно с ними посоревноваться. Конечно же победа – заслуга не только моя, а прежде всего наших ребят – хоккеистов, которые выходят на поле, бьются, отдают силы, здоровье, получают травмы. Огромное им спасибо, они радуют не только нас, тренеров, но радуют всех, кто приходит на хоккей. Болельщики получают удовольствие, но не все знают, как это нелегко. Это очень сложно»,– сказал на церемонии закрытия сезона-2017/18 КХЛ Билялетдинов.

«Ну какой я мудрый?». О чём шутил трёхкратный Билялетдинов Шутил, с удовольствием общался с журналистами и рассказал, что не устал от работы.