Источник: «Миннесота» предложит Андронову контракт по окончании сезона-2018/19

«Миннесота» может быть заинтересована в приобретении форварда ЦСКА Сергея Андронова.



По информации «БИЗНЕС Online», клуб НХЛ предложит контракт игроку сборной России по окончании следующего сезона, когда он станет неограниченно свободным агентом.



В минувшем сезоне Андронов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности +5. В плей-офф на его счету 8 (5+3) очков в 21 матче. В этом году игрок стал олимпийским чемпионом в составе сборной России.



«Миннесота» также владеет правами ещё на одного форварда ЦСКА — Кирилла Капризова, чей контракт с «армейцами» истекает 30 апреля 2020 года.

Пол Фентон объявлен генеральным менеджером «Миннесоты»