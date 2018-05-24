Александр Овечкин забросил 12-ю шайбу в плей-офф-2018

В Тампе начался седьмой матч финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» (3-3 в серии). Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

Российский форвард отличился в 12-й раз в нынешнем плей-офф. Ему ассистировали партнёры по звену — Евгений Кузнецов (13-я голевая передача в этом розыгрыше) и Том Уилсон. Это был первый бросок по воротам Андрея Василевского.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»