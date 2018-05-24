Александр Овечкин в ближнем бою не сумел переиграть Андрея Василевского

В Тампе продолжается седьмой матч финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, 3-3). Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

Нападающий «Кэпиталз» имел прекрасный шанс оформить дубль, однако в ближнем бою не сумел переиграть голкипера «молний» Андрея Василевского.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.