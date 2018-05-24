Андре Бураковски оформил дубль и сделал счёт 3:0 в матче с «Тампой»

В Тампе продолжается второй период седьмого матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:3, 3-3). Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

В середине второго периода шведский форвард «Вашингтона» Андре Бураковски увеличил перевес «столичных», во второй раз поразив ворота Андрея Василевского. А спустя несколько минут всё тот же Бураковски, вновь огорчил российского вратаря и сделал счёт в матче 3:0 в пользу «столичных».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кэпиталз».