Александр Овечкин признан одной из главных звёзд матча с «Тампой»

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин стал третьей звездой матча. На счету российского игрока победная шайба.

Второй звездой признан шведский форвард «Вашингтона» Андре Бураковски, оформивший дубль.

Лучшим игроком встречи стал вратарь «столичных» Брэйден Холтби, отразивший 29 бросков.