Лидер «Тампы» Стивен Стэмкос набрал 0 очков в равных составах с «Кэпиталз»

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Крайне неудачным образом сложилась серия для капитана «Тампа-Бэй» Стивена Стэмкоса. Канадский форвард в 7 матчах набрал 6 (4+2) очков, однако все они были набраны при игре в большинстве. При игре в равных составах 28-летний форвард не набрал ни одного очка, завершив последние две игры с общим показателем полезности «-2».