Реакция Александра Овечкина на выход в финал Кубка Стэнли — 2018

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Александр Овечкин не смог сдержать эмоции уже за семь секунд до окончания третьего периода. Капитан «Вашингтона» впервые в карьере получил шанс стать обладателем Кубка Стэнли.

Видео реакции Овечкина на победу можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.