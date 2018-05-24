Холтби — Овечкину: у тебя всё отлично, детка!

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Сразу после матча российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не смог сдержать эмоции и попросил журналистов пока адресовать свои вопросы голкиперу команды Брэйдену Холтби. Канадский вратарь ответил своему капитану: «У тебя всё отлично, детка!» — передаёт слова Холтби журналистка Изабэлль Хуршудян.