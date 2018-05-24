Овечкин — 2-й игрок в истории, забросивший 600 шайб до выхода в финал плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Капитан «Вашингтона Александр Овечкин впервые сыграет в финале Кубка Стэнли. За свою карьеру в НХЛ он забросил 607 шайб. Это второй показатель в истории для игрока, который никогда не играл в главной серии. Рекорд принадлежит Дэйву Андрейчуку. Он забросил 634 шайбы, прежде чем впервые выйти в финал Кубка Стэнли. Вместе с «Тампой» он завоевал титул в сезоне-2003/04.