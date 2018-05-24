Д. Марков — Овечкину: Саня, нет слов, поздравляю!

Известный в прошлом российский защитник Даниил Марков поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с первым в карьере выходом в финал Кубка Стэнли.

«Поздравляю ребят из «Кэпиталз»! Восхитительная игра команды в серии! Буду болеть за вас в финале! Саня, нет слов, поздравляю!!!» — написал Марков в своём «твиттере».

Соперником «Кэпиталз» по решающей серии станет «Вегас Голден Найтс», в финале Западной конференции переигравший «Виннипег Джетс» (4-1). Финал Кубка Стэнли начнётся в ночь на 29 мая по московскому времени. Первые два матча противостояния пройдут в Вегасе.