Овечкин — о выходе в финал плей-офф: это счастье, мы все в восхищении

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Счастье. За нашу команду, за город, за всех наших болельщиков. Мы все в восхищении. Мы просто придерживались системы, нашего плана. После пятого матча мы не имели права проигрывать. И в результате вышли в финал Кубка Стэнли. Финал? Он значит для меня всё. Мы собираемся биться», — сказал Овечкин в интервью американскому телевидению сразу после матча.