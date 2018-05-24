Бураковски — первый игрок «Вашингтона» за последние 30 лет с дублем в 7-й игре

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Одной из главных звёзд матча стал шведский нападающий «Вашингтона» Андре Бураковски, оформивший дубль. Бураковски – второй игрок в истории «Кэпиталз», который отличился дважды в седьмом матче плей-офф НХЛ. В 1988 году двумя шайбами отметился Дэйл Хантер.

Видео второго гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кэпиталз».