Российский форвард Евгений Кузнецов установил новый рекорд «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Счёт в матче уже на второй минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. Результативный пас записал на свой счёт Евгений Кузнецов. Для Кузнецов этот матч стал 10-м подряд, в котором ему удалось набрать очки. Российский форвард обновил клубный рекорд Никласа Бекстрёма (девять игр) по результативной серии в матчах плей-офф. Всего в активе Кузнецова стало 24 (11+13) очка в 19 матчах.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона