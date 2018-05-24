Тротц: Овечкин показал сомневающимся, что он всё ещё великий игрок

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал вклад капитана «столичных» Александра Овечкина в выход в первый с 1998 года финал Кубка Стэнли. Шайба Овечкина стала победной для «Кэпиталз» в решающем матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Было много людей, которые сомневались в том, что Овечкин ещё чего-то может. Множество вещей было сказано в пресс в конце прошлого года. В «Твиттере», да где угодно. Это звучало очень обидно, и он принял это на свой счёт. Тогда он сказал, что он ещё покажет всем, что он отличный игрок. Он сделал это», — цитирует Тротца The Athletic.