Стэмкос — о 0:4: «Тампа» думала, что всё выйдет иначе, я чувствую опустошение

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (0:4, 3-4) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Трудно сидеть здесь, оставаться позитивным и думать о том, какой это был отличный сезон. Потребуется пара дней, чтобы переварить это, но сейчас думаешь о том, что мы не смогли найти путь к победе, хотя команда бывала в таких ситуациях и раньше. Мы думали, что всё выйдет иначе. Я чувствую опустошение», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.