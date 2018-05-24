Бекстрём – о выходе «Вашингтона» в финал: мы с Овечкиным ждали всего-то 11 лет

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Мы счастливы одержать победу, особенно учитывая, в каком стиле она была одержана. Считаю, что это было невероятное командное усилие в исполнении каждого из игроков.

Что мы с Овечкиным сказали друг другу? Даже не надо было ничего говорить, мы просто смотрели друг на друга. Мы ждали этого долгое время. Всего-то 11 лет», — цитирует Бекстрёма Washington Post.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».