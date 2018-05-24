Кузнецов повторил клубный рекорд Николишина по передачам в одном плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Счёт в матче уже на второй минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. Результативный пас записал на свой счёт Евгений Кузнецов, для которого эта передача стала 13-й в нынешнем плей-офф. Это повторение клубного рекорда «Кэпиталз» по голевым передам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, который ранее принадлежал другому россиянину Андрею Николишину (сезон-1997/98). Также 13-ю передачу в Кубке Стэнли-2018 сделал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.