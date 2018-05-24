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Карлсон — о выходе «Вашингтона» в финал Кубка Стэнли: никто в нас не верил

Карлсон — о выходе «Вашингтона» в финал Кубка Стэнли: никто в нас не верил
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Уверен, что мы заслужили победу. Мы победили три отличные команды, чтобы оказаться в этом положении. Никто в нас не верил», — цитирует Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Соперником «Кэпиталз» по решающей серии станет «Вегас Голден Найтс», в финале Западной конференции переигравший «Виннипег Джетс» (4-1).

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