Карлсон — о выходе «Вашингтона» в финал Кубка Стэнли: никто в нас не верил

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Уверен, что мы заслужили победу. Мы победили три отличные команды, чтобы оказаться в этом положении. Никто в нас не верил», — цитирует Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Соперником «Кэпиталз» по решающей серии станет «Вегас Голден Найтс», в финале Западной конференции переигравший «Виннипег Джетс» (4-1).