Шмидт — о финале против бывшей команды: лечь — не встать

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нэйт Шмидт иронично прокомментировал выход «Вашингтон Кэпиталз» в финал Кубка Стэнли. 26-летний Шмидт ушёл из «Вашингтона» на драфте расширения прошлым летом, он отыграл за «столичных» четыре полных сезона.

«Кто бы мог подумать? Лечь — не встать!» — передаёт слова Шмидта журналист Алекс Прюитт.

Финальная серия между «Вашингтоном» и «Вегасом» начнётся в ночь на 29 мая по московскому времени.