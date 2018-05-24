Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Шмидт — о финале против бывшей команды: лечь — не встать

Шмидт — о финале против бывшей команды: лечь — не встать
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нэйт Шмидт иронично прокомментировал выход «Вашингтон Кэпиталз» в финал Кубка Стэнли. 26-летний Шмидт ушёл из «Вашингтона» на драфте расширения прошлым летом, он отыграл за «столичных» четыре полных сезона.

«Кто бы мог подумать? Лечь — не встать!» — передаёт слова Шмидта журналист Алекс Прюитт.

Финальная серия между «Вашингтоном» и «Вегасом» начнётся в ночь на 29 мая по московскому времени.

«Не объяснить, что я чувствую». Овечкин ждал этого 13 лет
Это будет финал мечты.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент