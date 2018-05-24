Болельщики «Вашингтона» скандировали: «Мы хотим Вегас»

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Болельщики «Вашингтона», собравшиеся у Национальной портретной галереи, скандировали: «Мы хотим Вегас», намекая на желание отправиться в Лас-Вегас на матчи финала Кубка Стэнли.

Видео можно посмотреть в «твиттере» североамериканского журналиста Стивена Уайно.