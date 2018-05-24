Гурд — о своём невероятном промахе: я бы хотел переиграть эпизод и сравнять счёт

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:4, 3-4) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал один из ключевых эпизодов встречи. В начале второго периода канадский форвард лишь чудом не смог сделать счёт 1:1, не добавив шайбу в пустые ворота после прохода Виктора Хедмана.

«Шайба ударилась мне в клюшку и ушла в другую сторону. Я бы хотел переиграть тот эпизод. И забить. Если бы я это сделал, счёт был бы 1:1», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» SiriusXM NHL Network.