Евгений Кузнецов и Александр Овечкин лидируют в гонке бомбардиров Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

По итогам трёх раундов Кубка Стэнли-2018 лидерство в гонке бомбардиров захватили российские хоккеисты «Вашингтона». Первое место занимает Евгений Кузнецов с 24 (11+13) очками в 19 матчах, второе место занимает капитан «столичных» Александр Овечкин — 22 (12+10) балла в 19 играх. По 21 очку на счету форвардов «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби, а также лидера «Виннипег Джетс» Блейка Уилера, однако эти игроки уже завершили борьбу за Кубок Стэнли. Ближайшим преследователем Кузнецова из продолжающих участие в турнире является нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо — 18 очков. Он располагается на восьмой позиции в зачёте бомбардиров.